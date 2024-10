Cole Palmer supera Bellingham e é eleito o jogador do ano na Inglaterra

A Federação Inglesa de Futebol anunciou nesta terça-feira que Cole Palmer, jogador do Chelsea, foi eleito o melhor jogador de Inglaterra na temporada 2023/24. O jovem talento de 22 anos foi o escolhido pelos torcedores dos "Três Leões", superando nomes de peso como Jude Bellingham, do Real Madrid, e Bukayo Saka, do Arsenal, que terminaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Revelado nas categorias de base do Manchester City, Palmer estreou pela seleção inglesa em novembro de 2023, na vitória por 2 a 0 contra Malta, em partida realizada em solo britânico. Desde então, o meio-campista disputou nove jogos pela equipe principal, marcando dois gols, sendo cinco desses jogos durante a Eurocopa 2024.

Em uma conversa rápida com John Stones, companheiro de seleção, Palmer comentou sobre os momentos mais marcantes de sua trajetória: "O meu momento preferido é a estreia ou o gol na final. Era para eu estar com o sub-21, mas fui convocado para a equipe principal", revelou o jogador.

A premiação reflete o crescimento do atleta, que, com atuações consistentes, conquistou o reconhecimento da torcida inglesa.

