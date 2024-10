Jogador do Remo, Ricardinho, morre aos 22 anos durante tiroteio em Belém

Em uma tragédia que abalou a comunidade esportiva e local, o Clube do Remo lamentou profundamente a morte do jovem atleta Ricardinho, de apenas 22 anos, em um tiroteio ocorrido nesta terça-feira (8), no município de Marituba, na Grande Belém, Pará. O clube paraense usou suas redes sociais para prestar homenagem ao jogador, que havia feito sua estreia como profissional em janeiro de 2023, após passar pelas categorias de base do time.

"É com muita dor que todos no Clube do Remo lamentam profundamente a perda trágica do atleta Ricardinho. Ele foi um jovem talentoso que nos orgulhou no campo e deixou uma marca nos corações de quem o conheceu", declarou o clube em sua nota oficial. "Que Deus conforte o coração da sua família e amigos neste momento tão difícil", completou.

Segundo informações da polícia Ricardinho, cujo nome completo era Ricardo Emanuel Alcantara Paiva, estava acompanhado de seus amigos Flávio e Daivison próximo a um campo de futebol quando um carro se aproximou e disparou em diversas direções. O tiroteio resultou na morte dos três jovens, que faleceram no local.

