Diniz começa mal no Cruzeiro e vê pouca 'mentalidade vencedora' no elenco

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz tem início ruim no Cruzeiro e vê a falta de "mentalidade vencedora" no elenco como maior desafio.

Diniz crê que o Cruzeiro tem poucos atletas com histórico de títulos. Essa baixa competitividade apareceu no empate por 1 a 1 com o Lanús, no Mineirão, pela ida da semifinal da Sul-Americana. A Raposa tem quatro empates e uma derrota sob novo comando.

O clube investiu alto na SAF do empresário Pedrinho Lourenço, mas trouxe jogadores com poucos títulos nos últimos anos, como Matheus Henrique, Walace e Kaio Jorge. O goleiro Cássio é a exceção.

Fernando Diniz pensa em reforços mais experientes para 2025, porém, quer melhorar a mentalidade dos atuais jogadores, como fez no Fluminense campeão da Libertadores.

Diniz não quer meio-termo no Cruzeiro, apesar da temporada de baixa expectativa. Ele entende que a Raposa é capaz de vencer a Sul-Americana e alcançar um lugar melhor no Brasileirão, onde atualmente é a oitava colocada.

RESPONSABILIDADE ASSUMIDA

Apesar de enxergar defeitos no elenco, Fernando Diniz sabe que já poderia ter conseguido desempenho e resultados melhores nesse início. O Cruzeiro não venceu em cinco jogos com o novo treinador.

O empate por 1 a 1 com o Lanús preocupou, principalmente pela forma como o time jogou, sem conseguir se impor em casa.

Diniz busca soluções rápidas e lembra do início no São Paulo. Foram seis jogos sem vencer antes de 18 partidas sem perder.

Entre Fluminense e Cruzeiro, o técnico não vence há 10 partidas e quase cinco meses.

Na seleção brasileira, o Dinizismo durou pouco. Ele teve duas vitórias nos dois primeiros jogos, depois só conseguiu um empate e perdeu três vezes.