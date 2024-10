Barcelona massacra Real com golaço de Raphinha, show de Lewa e Vini Jr apagado

RENAN LISKAI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona não tomou conhecimento do Real Madrid e atropelou o rival por 4 a 0, neste sábado (26), no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

Lewandowski foi o nome do jogo em Madri. O camisa 9 marcou dois gols em um intervalo de dois minutos e colocou o Barcelona em vantagem -ele ainda perdeu uma chance clara de anotar o hat-trick.

Yamal e Raphinha completaram o massacre dos Culés. O brasileiro, inclusive, marcou um golaço ao encobrir Lunin e fechar a conta no Bernabéu.

Vini Jr teve atuação apagada no último jogo antes da Bola de Ouro. O camisa 7 do Real Madrid, que é favorito ao prêmio da próxima segunda-feira (28), não conseguiu vencer a marcação adversária e foi mal quando teve chance de marcar.

O Barcelona abriu vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. A equipe chegou aos 30 pontos e abriu seis justamente para o Real Madrid, atual segundo colocado, que tem 24.

O Real Madrid volta a campo no próximo sábado (2), quando visita o Valencia, às 17h (de Brasília). No dia seguinte, o Barcelona recebe o Espanyol, às 12h15. Os dois jogos são válidos pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo foi frenético no Bernabéu e teve o Real Madrid sofrendo com os impedimentos. As duas equipes conseguiram criar boas chances, mas os mandantes foram mais perigosos. O principal problema, no entanto, foi a ansiedade. Isso porque, os Merengues tiveram oito impedimentos marcados - quatro só de Mbappé. O francês, inclusive, chegou a marcar um gol que foi anulado após checagem do VAR.

O massacre do Barcelona veio no segundo tempo. O jogo parecia favorável ao Real Madrid até a chegada dos 10 minutos da etapa final, quando Lewandowski começou o seu show. Com o 2 a 0 no placar, o Barça se armou paras os contra-ataques e não teve piedade do rival, matando o jogo e aplicando a goleada nas chances que teve. Nocauteados, os Merengues apenas assistiram o desfile culé no Bernabéu.