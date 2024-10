Dani Alves é condenado a pagar R$ 80 mil a músicos por disputa de autoria

Daniel Alves, atualmente em liberdade provisória na Espanha após condenação por estupro, foi sentenciado pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 80 mil em indenização a dois músicos, Giuliano e Thiago Abramo Silva, por danos morais. A disputa judicial envolve a autoria da música "Avião", lançada por Alves em 2020 em uma campanha da ONU.

Os músicos alegam que criaram a canção e a apresentaram ao ex-jogador em 2017, momento em que ele sugeriu mudanças em alguns versos. No entanto, em 2020, após um contato inicial de sua equipe, o projeto conjunto não foi adiante. Surpreendentemente, meses depois, a dupla viu um clipe da música sendo divulgado na televisão, sem créditos de coautoria para eles.

De acordo com a defesa de Alves, a música teria sido criada por ele em 2015, e ele teria compartilhado a ideia com Giuliano, que sugeriu alterações não aceitas. Contudo, a juíza Priscilla Miwa Kumode considerou as evidências apresentadas pelos músicos: uma gravação de Thiago em 2017, praticamente idêntica à versão registrada por Alves em 2019.

Em sua sentença, a juíza reconheceu Giuliano e Thiago como coautores da música "Avião" e determinou o pagamento de R$ 40 mil a cada um dos músicos, além das custas e despesas processuais por parte de Alves.

