Flamengo preserva cinco titulares contra o Cruzeiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo terá cinco desfalques para o jogo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (6), às 21h, pelo Campeonato Brasileiro. Gabi, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley ficam no Rio de Janeiro visando à final da Copa do Brasil, que acontece no domingo (10), também em Belo Horizonte.

Os cinco atletas vão ser poupados para a decisão. Eles vêm sendo titulares do Fla desde a chegada de Filipe Luís e apresentaram desgaste.

O Flamengo enfrenta o Cruzeiro às 21h, no estádio Independência. A equipe volta ao Rio de Janeiro depois e vai novamente a Belo Horizonte no sábado.

Envolvido em investigação da Polícia Federal por envolvimento em escândalo de apostas, Bruno Henrique viaja. O Flamengo optou por não punir o jogador no momento.

Filipe Luís terá mudanças na equipe titular. Um provável Flamengo tem: Rossi; Varela, David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Allan, Erick Pulgar e Alcaraz; Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves.