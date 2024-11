Thierry Henry critica Mbappé: Real precisa de um centroavante de verdade

Mais uma derrota em casa para o Real Madrid, desta vez contra o AC Milan (1-3) pela Liga dos Campeões, trouxe novas críticas direcionadas a Kylian Mbappé. O atacante francês, que ainda não se adaptou completamente ao esquema da equipe, foi alvo de comentários do ex-jogador Thierry Henry. Em análise na CBS Sports, Henry destacou que Mbappé precisa aprender a se posicionar como um verdadeiro camisa 9.

“Percebo a frustração da equipe com ele, mas também entendo que precisa de tempo. No entanto, ele deve se comprometer com o papel de um centroavante e estar disposto a avançar para o ataque. Atualmente, é Bellingham quem está fazendo esses movimentos de ruptura que deveriam ser feitos pelo camisa 9, ou seja, Mbappé”, observou Henry, exibindo imagens do jogo para ilustrar sua crítica.

Henry destacou que o problema é recorrente: “Quem corre para a área e busca o gol? É Bellingham, e não o número 9. Isso gera frustração. Claro, sei que ele não é naturalmente um número 9 e talvez não goste desse papel, mas e Bellingham? Vocês acham que ele gosta de assumir esse papel constantemente?”, questionou Henry, elogiando o inglês e sugerindo que Mbappé deve se adaptar mais ao estilo do time.

Henry também ressaltou que o Real Madrid não está jogando de forma coesa, atribuindo parte disso à atuação de Mbappé. “Você não pode depender do seu meio-campista para fazer rupturas, voltar para defender e ainda tentar marcar. Isso compromete o jogo. Fosse eu no lugar dele, também estaria insatisfeito”, pontuou.

Quando perguntado sobre uma possível solução, Henry enfatizou que Mbappé precisa focar nos fundamentos básicos de um atacante de área. “Mbappé pode melhorar. Não estamos pedindo que ele jogue como Didier Drogba, mas apenas que avance quando o time pressiona. Mesmo sendo um extremo ou um camisa 10, ele pode correr. Até Rudiger, um zagueiro, fez isso durante o primeiro tempo”, finalizou Henry, que defendeu clubes como Barcelona e Arsenal em sua carreira.







