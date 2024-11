Gabriel Bortoleto é confirmado como piloto da Sauber, futura Audi na F1

Gabriel Bortoleto, brasileiro de 20 anos, foi confirmado como piloto da Sauber — equipe que se tornará Audi na Fórmula 1 a partir de 2026. A vaga final da equipe será ocupada pelo jovem talento, que assinou um contrato de longo prazo e fará dupla com o experiente Nico Hulkenberg.

Campeão da Fórmula 3 em 2023 e atual líder da Fórmula 2, com apenas duas corridas restantes na temporada, Bortoleto tem se destacado como uma das grandes promessas nas categorias de base do automobilismo.

Desde a aposentadoria de Felipe Massa em 2017, o Brasil não contava com um piloto fixo na Fórmula 1. Pietro Fittipaldi chegou a disputar duas provas em 2020, substituindo o lesionado Romain Grosjean, mas apenas como piloto temporário.

“Estamos muito felizes em contar com ele”, declarou Mattia Binotto, diretor técnico da Sauber/Audi. “Com Gabriel, iniciamos uma jornada rumo ao sucesso e visamos uma nova era para a Audi no automobilismo. A dupla Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto nos dá o equilíbrio perfeito entre experiência e juventude, posicionando nossa equipe com força para o futuro."

