Al Hilal pondera rescindir o contrato de Neymar; enteda

Neymar pode estar com os dias contados no Al Hilal. O atacante brasileiro, que recentemente se recuperou de uma grave lesão, voltou a sentir dores nesta segunda-feira, o que levou a diretoria do clube saudita a considerar uma possível rescisão de contrato já em janeiro, conforme reportou o portal UOL nesta quarta-feira.

De acordo com informações do portal, o clube pretende fazer uma análise detalhada da condição clínica de Neymar antes de tomar uma decisão. Como ele não está registrado entre os oito jogadores estrangeiros acima dos 21 anos permitidos no campeonato local, sua permanência exige a exclusão de outro atleta estrangeiro da equipe, sob o risco de Neymar voltar a se lesionar e deixar o Al Hilal com uma opção a menos.

Vale lembrar que Neymar foi contratado pelo Al Hilal no verão de 2023 e, até o momento, participou de apenas sete partidas, nas quais marcou um gol.

