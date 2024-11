Neymar e Rodrygo comemoram vitória do Santos nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Santos diante do Vila Nova, por 3 a 0, pela 35ª rodada do Brasileirão da Série B, deixou o Peixe cada vez mais próximo de retornar à elite do futebol brasileiro, dependendo apenas que o Ceará não vença o Avaí neste domingo (3) para confirmar o acesso. Mas dois ex-jogadores do clube já se anteciparam e comemoraram a volta do Santos à Série A.

Depois do jogo, em seus stories no Instagram, Neymar publicou duas fotos comemorando a vitória, com a mensagem: "Voltamos para onde nunca deveríamos ter saído".

Em seguida, o atacante do Al-Hilal (ARA) roubou a cena e participou da coletiva de imprensa com uma ligação em chamada de vídeo para o atacante Guilherme, autor de um dos gols no duelo.

Outro que publicou em seus stories na rede social foi o atacante Rodrygo, do Real Madrid (ESP), que comemorou a vitória santista diante dos goianos com: "Estamos de volta! Eu te amo, Santos!".