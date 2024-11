Al Hilal avalia rescisão com Neymar e cogita contratar Cristiano Ronaldo

Após um ano afastado por lesão, Neymar voltou a sentir dores físicas nesta segunda-feira, o que gerou grande preocupação no Al Hilal, que agora busca soluções rápidas — e potencialmente controversas.

Comandado por Jorge Jesus, o clube saudita parece ter esgotado sua paciência com o astro brasileiro, um dos jogadores mais bem pagos da liga. De acordo com o jornal Sport, o Al Hilal considera rescindir o contrato com Neymar e já cogita negociar com Cristiano Ronaldo.

O jornal espanhol aponta que o atacante português figura na lista de interesses do Al Hilal, principalmente pelos números expressivos que vem alcançando nesta temporada. Ronaldo já marcou oito gols em 11 partidas, tanto na liga saudita quanto na Liga dos Campeões da Ásia.

Mesmo com o interesse em Ronaldo, o Al Hilal continua explorando outras opções, que poderão ser consideradas caso a nova lesão de Neymar se confirme.





