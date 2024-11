Vini Jr vê Dorival excelente e minimiza pressão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A campanha da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 ainda não empolgou o torcedor, mas não desanimou Vinicius Jr. O camisa 7 avaliou como "excelente" o trabalho do técnico Dorival Jr, vê como "normal" os altos e baixos da Amarelinha, e disse não se abalar com a pressão.

"O trabalho do professor está sendo excelente, claro que tem altos e baixos, mas é normal por ser uma seleção muito jovem. A gente está aprendendo ainda a jogar o jogo eliminatório, a fazer grandes coisas, grandes jogos, para que no nosso maior objetivo, que é a Copa do Mundo, a gente esteja preparado para ganhar. Que o professor possa seguir nos dando confiança, possa seguir fazendo o seu trabalho e a gente assimilando da melhor maneira, é importante para todos nós", disse Vinicius Jr, à CBF TV.

"Eu convivo com a pressão desde que eu nasci, porque saí de um lugar muito perigoso, onde sofria bastante e chegar no profissional do Flamengo também foi um baque muito grande. Eu subi com 16 anos e tive muitos altos e baixos.

Na seleção, não é diferente. Tenho muitos altos e baixos, sempre querendo evoluir pra fazer grandes coisas pro nosso país e a dificuldade vai vir, mas como eu já falei. Eu já passei por muitos altos e baixos e quero fazer de tudo e seguir lutando junto com todos os meus companheiros, com toda a comissão técnica e todo o nosso staff para colocar o Brasil no topo", comentou.

O Brasil é o quarto colocado das Eliminatórias, com 17 pontos, e vem de empate com a Venezuela. A seleção faz sua última apresentação em 2024 nesta terça-feira (19), às 21h45 (de Brasília), contra o Uruguai, em Salvador.

*

O QUE MAIS VINICIUS JR FALOU

De olho no sonho do hexa

"O primeiro [passo] é classificar. A gente precisa ganhar os próximos jogos para classificar, depois pensar no nosso maior objetivo, que é a Copa do Mundo, algo diferente. Só quem já viveu sabe o quão bonito é, o quão difícil é, mas é muito prazeroso você estar ali nesse meio, poder representar o seu país. E não é qualquer país. É o Brasil, que tem mais títulos, e queremos aumentar esse leque de troféus que a gente tem.Eliminações por descuido

"Eu sonho desde criança, mas depois que você joga [uma Copa do Mundo], você sente um algo a mais, porque sabe que quando você perde, você tem que treinar tudo de novo, mais quatro anos para poder chegar na Copa do Mundo. Nosso grupo já aprendeu pelas últimas Copas do Mundo que nós tivemos e saímos sempre por um descuido nosso".Renovação da seleção

"Acredito que seja normal a renovação toda vez que termina um ciclo de Copa do Mundo, mudam muitos jogadores, ou pela idade, ou pelo treinador que assumiu a Seleção. A gente tem que seguir firme, juntos, porque o nosso maior objetivo é daqui a um ano e meio, que é colocar o Brasil no topo de onde ele nunca deveria ter saído".

Jogo contra o Uruguai

"Vai ser um grande jogo, junto com o nosso povo, contra uma grande equipe, que é o Uruguai, que nos ganharam no último jogo. Tem aquele sabor a mais que a gente tem que ganhar sim. Estamos jogando na nossa casa contra um grande adversário".