Dorival fala em preocupação com número de estrangeiros no futebol brasileiro

LIVIA CAMILLO E LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior está preocupado com o número de estrangeiros no futebol brasileiro.

Dorival contestou o limite de nove estrangeiros nos clubes do Brasil. O treinador entende que esse fator pode prejudicar a formação de talentos no próprio pais.

O técnico da seleção brasileira fez o alerta durante o CBF Summit, evento que ocorre em São Paulo. Ele se direcionou ao presidente Ednaldo Rodrigues ao tocar no assunto.

Dorival Júnior usou o exemplo da Itália, que aumentou o limite de estrangeiros e ficou fora das duas últimas Copas do Mundo. Ele entende que o Brasil precisa repensar essa condição.

"A Itália abriu para a comunidade europeia. 11 jogadores nos seus clubes. Equipes com 11 atletas e nenhum formado na Itália. Ficaram fora de duas copas. Não perceberam quanto foi prejudicial. Estamos com nove autorizados. Nove estrangeiros. É um detalhe para rediscutir esse processo. De 20 clubes da Série A, 12 centroavantes são estrangeiros. Vamos ter problemas daqui a um ou dois anos porque não teremos quem vender. Jovens saem prematuramente. Eles finalizam formação em clubes europeus. Pagaremos preço alto daqui a pouco", falou o treinador.

A liberação de nove "gringos" ocorreu após votação unânime dos clubes em conselho técnico no mês de março.

Dorival citou Ednaldo, mas o presidente não teria como diminuir o número de estrangeiros de forma unilateral. O treinador gostaria que a CBF propusesse um debate para frear essa abertura.

