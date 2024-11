Di María supera Messi na Liga dos Campeões e 'persegue' Cristiano Ronaldo

A virada do Benfica sobre o AS Monaco por 3 a 2, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, foi marcada por mais uma atuação brilhante de Ángel Di María no quesito assistências. O craque argentino ultrapassou Lionel Messi nesse aspecto e já mira o recorde de Cristiano Ronaldo na competição.

Apenas quatro dias após marcar um hat-trick na goleada sobre o Estrela da Amadora por 7 a 0, Di María contribuiu com dois passes decisivos para os gols tardios de Arthur Cabral (aos 84 minutos) e Zeki Amdouni (aos 88 minutos). Com isso, ele chegou a 41 assistências na história da Liga dos Campeões, superando o compatriota Messi.

Agora, Di María está a apenas uma assistência de igualar Cristiano Ronaldo, que detém o recorde com 42 passes para gol no torneio, de acordo com os dados da UEFA. Com pelo menos mais três jogos na fase de grupos pela frente, o argentino tem grandes chances de alcançar ou até superar a marca histórica.

