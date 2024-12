Fifa divulga sedes e tabela do Super Mundial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou o calendário do Super Mundial de clubes, que conta com quatro times brasileiros e acontece entre 14 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.

O Palmeiras é o primeiro brasileiro a entrar em campo, em 15 de junho, às 20h (de Brasília), contra o Porto, em partida pelo Grupo A. O duelo será no MetLife Stadium, em New Jersey.

Mais tarde, no mesmo dia, às 21h, o Botafogo estreia contra o Seattle Sounders, no estádio Lumen Field, em Seattle, pelo Grupo B.

Já o Flamengo inicia a sua trajetória no torneio contra o Espérance, da Tunísia, em 16 de junho, na Filadélfia, às 23h. O Fluminense é o último brasileiro a entrar em campo, no dia 17, contra o Borussia Dortmund-ALE, às 14h, também no MetLife Stadium.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino comentou a respeito do novo calendário em nota divulgada pela entidade.

Este calendário de jogos é muito mais do que uma lista de jogos emocionantes entre os melhores clubes do mundo - ele mostra que o futebol de clubes pode, e será, verdadeiramente global. Vamos mostrar ao mundo Gianni Infantino.

Veja a agenda dos clubes brasileiros:

Grupo A

15/06: Palmeiras x Porto (20h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

19/06: Palmeiras x Al Ahly (14h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

23/06: Inter Miami x Palmeiras (23h de Brasília), Hard Rock Stadium, Miami

Grupo B

15/06: Botafogo x Seattle Sounders (21h de Brasília), Lumen Field, Seattle

19/06: PSG x Botafogo (20h de Brasília), Rose Bowl Stadium, Los Angeles

23/06: Atlético de Madri x Botafogo (14h de Brasília), Rose Bowl Stadium, Los Angeles

Grupo D

16/06: Flamengo x Espérance (23h de Brasília), Lincoln Financial Field, Filadélfia

20/06: Flamengo x Chelsea (16h de Brasília), Lincoln Financial Field, Filadélfia

24/06: León x Flamengo (23h de Brasília),Camping World Stadium, Orlando

Grupo F

17/06: Fluminense x Borussia Dortmund (14h de Brasília), Camping World Stadium, Orlando

21/06: Fluminense x Ulsan (20h de Brasília), MetLife Stadium, Nova Jérsey

25/06: Mamelodi Sundowns x Fluminense (17h de Brasília), Hard Rock Stadium, Miami

Oitavas de final

Oitavas 1 - 28/06: 1º do grupo C x 2º do grupo D

Oitavas 2 - 28/06: 1º do grupo A x 2º do grupo B

Oitavas 3 - 29/06: 1º do grupo B x 2º do grupo A

Oitavas 4 - 29/06: 1º do grupo D x 2º do grupo C

Oitavas 5 - 30/06: 1º do grupo E x 2º do grupo F

Oitavas 6 - 30/06: 1º do grupo G x 2º do grupo H

Oitavas 7 - 01/07: 1º do grupo F x 2º do grupo E

Oitavas 8 - 01/07: 1º do grupo H x 2º do grupo GQuartas de final

Quartas 1 - 04/07: Vencedor O5 x Vencedor O6

Quartas 2 - 04/07: Vencedor O2 x Vencedor O1

Quartas 3 - 05/07: Vencedor O3 x Vencedor O4

Quartas 4 - 05/07: Vencedor O8 x Vencedor O7Semifinal

Semi 1 - 08/07: Vencedor Q1 x Vencedor Q2

Semi 2 - 09/07: Vencedor Q3 x Vencedor Q4Final

13/07, MetLife Stadium, Nova Jérsey

