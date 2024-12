Corinthians avança em renovação de Talles Magno

(UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians já vinha negociando a renovação do empréstimo do atacante Talles Magno há algum tempo, e agora está perto de concretizar a permanência do jogador no clube até o final de 2025.

Talles Magno confirmou que as negociações avançaram nos últimos dias. Emprestado pelo New York City, dos Estados Unidos, em agosto, o atacante manifestou sua vontade de continuar no clube paulista até o término do novo contrato.

"Já estamos falando sobre isso, sobre a renovação, a extensão de contrato para ficar o ano inteiro de 2025. Está bem encaminhado, agora só falta resolver a parte burocrática. Com certeza, quero ficar para disputar grandes campeonatos", afirmou.

A permanência de Talles Magno também é vista como estratégica, considerando o calendário cheio do Timão na próxima temporada, que inclui a disputa da pré-Libertadores.

O atacante destacou que o bom desempenho da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro foi decisivo para o seu desejo de continuar. O Corinthians saiu da zona de rebaixamento para o G7 em pouco mais de um mês, e Talles atribuiu essa evolução à união do elenco.

"Acho que foi a união de todo mundo. Não que não houvesse união antes, mas nessa fase final, a equipe, a comissão técnica... todo mundo se abraçou tanto que isso nos deu força em todos os jogos e no dia a dia. Acho que essa foi a virada de chave", disse.

