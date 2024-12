Vaquinha da Arena do Corinthians não baterá metade da meta se mantiver média

RENAN LISKAI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vaquinha para ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena começou com tudo, mas tem perdido o fôlego. Se mantiver a média de valor diário doado pelos torcedores até agora, a campanha terminará sem atingir metade da meta.

A vaquinha arrecadou R$ 30.193.806,00 até o final da noite de sexta-feira (13). O valor representa uma média diária de R$ 1.776.106,23 durante os 17 dias da campanha.

A arrecadação vai até o dia 26 de maio de 2025. Se a média diária for mantida, o valor arrecadado até o dia do encerramento será de R$ 321.475.227,72.

A quantia representaria 45,93% da meta estabelecida. A Gaviões da Fiel, organizadora da vaquinha, estipulou arrecadar R$ 700 milhões, valor aproximado da dívida que o Corinthians tem com a Caixa pela Neo Química Arena.

COMO FUNCIONA A VAQUINHA

Torcedores interessados em doar devem acessar o site www.doearenacorinthians.com.br. No endereço, é possível fazer doações a partir de R$ 10. Existem opções rápidas com R$ 20, R$ 50 e R$ 100, além da possibilidade de personalizar o valor.

A chave Pix disponibilizada vai direto para um endereço da Caixa Econômica Federal -Gaviões e Corinthians não têm acesso ao dinheiro. A vaquinha será encerrada independentemente se o valor arrecadado for o suficiente ou não.

Os torcedores que contribuem com a vaquinha ganham um certificado de participação. Além disso, aqueles que ajudam com R$ 100 ou mais terão o nome colocado em um mural que ficará exposto na Neo Química Arena após o fim da campanha.

A Gaviões da Fiel também já divulgou que realizará sorteios semanais de ingressos para jogos do Corinthians em casa durante o período da campanha.

Leia Também: Sem LeBron James, Lakers somam 12 derrotas na NBA; Cavaliers vencem e lideram