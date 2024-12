Ángel Di María revela os desafios vividos na seleção argentina

Ángel Di María abriu o coração em uma entrevista ao jornal espanhol Olé, publicada nesta quarta-feira, falando sobre os desafios que enfrentou ao longo de sua carreira pela seleção argentina antes de finalmente conquistar o título de campeão mundial em 2022, no Qatar.

"Sim, passamos por muitos anos difíceis, vivemos várias situações complicadas, mas o importante foi nunca desistir. O desejo de alcançar nosso objetivo e o amor pela camiseta, nunca abaixamos os braços, isso não podíamos mudar", começou o jogador do Benfica.

Ele também destacou a importância de Lionel Messi para a equipe. "É claro que minhas chances eram menores do que as do Leo, porque essa é a realidade. O Leo é o Leo, e ele estaria na seleção até quando quisesse. A Copa América no Maracanã foi a minha última chance, e a partir daí tudo mudou."

Di María refletiu sobre os anos difíceis e expressou gratidão por sua trajetória. "Foram anos desafiadores, não sei se o destino reservou tudo isso para o final, mas acredito que, se tivesse que reviver tudo, faria de novo para terminar assim, conquistando tudo."

