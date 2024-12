Neymar chega ao Brasil para participar de torneio de pôquer de parceiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Neymar Jr está no Brasil neste sábado (21) para participar em São Paulo de um evento exclusivo de pôquer que leva seu nome.

Neymar veio diretamente da Arábia Saudita para prestigiar o BSOP One Neymar Jr Edition, realizado em conjunto com o PokerStars. O evento encerra a temporada de 2024 do BSOP (Brazilian Series of Poker), que é responsável por organizar o maior torneio da modalidade tanto da América Latina quanto do Hemisfério Sul.

Ele é a grande atração da cerimônia exclusiva, que também conta com famosos e amigos pessoais do craque do Al-Hilal, e já está na mesa jogando. Trajado de terno e camisa na cor verde-oliva, ele divide o ambiente com Leo Picon, Caio Castro, Nobru, Igão e Mítico, além dos atletas Marcos Leonardo e Nenê, entre outras personalidades. O grupo Jeito Moleque e o cantor Gabriel Smaniotto serão as atrações da festa.

Neymar é entusiasta declarado de pôquer e parceiro do Pokerstars há anos. Ele também desempenha o papel de Embaixador Cultural da empresa e costuma participar com frequências de campeonatos da modalidade.

O torneio comemorativo tem inscrições no valor de R$ 10 mil e R$ 25 mil e ocorre em duas noites neste final de semana. Trata-se de um evento de gala, com comida e bebida à vontade, que está sendo transmitido pelo canal oficial do BSOP no YouTube.

