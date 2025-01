PSG entra na corrida por Salah e oferece mais dinheiro do que o Liverpool

Mohamed Salah pode protagonizar, já neste verão, uma das transferências mais impactantes do mercado. Isso porque, embora o Liverpool já tenha apresentado uma proposta de renovação, o PSG também está interessado no jogador egípcio e oferece condições financeiras ainda melhores.

Enquanto os Reds propuseram um contrato de duas temporadas com um salário semanal de 400 mil euros, o clube parisiense está preparado para oferecer um vínculo de dois anos com 500 mil euros por semana, segundo informações do jornalista francês Romain Collet Gaudin.

Vale lembrar que Salah tem apresentado um desempenho impressionante nesta temporada, o que levou a questionamentos sobre a demora do Liverpool em formalizar a renovação do contrato do atacante.

️ Infos Mohamed Salah / PSG / Liverpool :

- Le PSG a très envie de faire signer l’Egyptien cet été et lui propose 500000€ par semaine sur 3 saisons !

- Alors que Liverpool lui propose une prolongation un peu à la baisse sur 2 saisons avec 400000€ par semaine.#LFC #TeamPSG pic.twitter.com/AF3ilDKTZp — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) January 1, 2025

