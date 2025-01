Família de jogador relata xenofobia em Portugal

A influenciadora Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique, relatou ter sido vítima de agressão física e xenofobia na cidade do Porto, em Portugal, na noite de quinta-feira (2). De férias com a família, Adriana contou que o incidente ocorreu enquanto tentava estacionar o carro próximo a um ginásio onde seus filhos, de 3 e 7 anos, praticariam natação.

Segundo Adriana, uma mulher começou a gritar e ofendê-la após o casal enfrentar dificuldades para estacionar. “Ela disse: ‘volta para teu país, porque vocês vêm aqui fazer asneira!’. Além disso, me chamou de vaca e péssima mãe”, relatou à revista Quem. A influenciadora afirmou que tentou explicar a situação e pedir desculpas, mas as agressões verbais e ameaças persistiram, incluindo ofensas contra sua nacionalidade.

Adriana também relatou agressões físicas e disse ter registrado a ocorrência. Ela afirmou estar com marcas da violência e planeja realizar exame de corpo de delito nesta sexta-feira (3) no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto. “Ela disse que me arrastaria pelos cabelos para o meu país. Isso é inaceitável e reflete um problema maior de xenofobia e violência”, desabafou.

O caso deixou a família abalada e levantou preocupações sobre intolerância. “Estamos aqui para viver em paz e ensinar nossos filhos a respeitar todos, independentemente de origem. Não podemos deixar que o ódio vença”, afirmou Adriana, que estava acompanhada da nora no momento do incidente.

