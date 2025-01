Jogador é encontrado morto em quarto de hotel durante pré-temporada

Uma tragédia abalou o futebol sul-americano no sábado. O atacante uruguaio Mathias Acuña foi encontrado morto no quarto de hotel em Ambato, no Equador, onde o Mushuc Runa, a equipe do jogador, estava hospedado para iniciar a pré-temporada.

Esta situação envolvendo o jogador, de 32 anos, está recebendo atenção especial da imprensa na América do Sul, devido a questões fora de campo. O portal Globo Esporte revelou que Mathias Acuña foi denunciado pela ex-mulher por violência doméstica em dezembro e passou a usar tornozeleira eletrônica por decisão da justiça equatoriana.

No dia anterior a essa tragédia, Acuña havia mencionado estar ansioso para "fazer uma boa temporada". Nada indicava o desfecho trágico que acabou ocorrendo.

Entretanto, através das redes sociais, o Mushuc Runa emitiu uma nota de pesar pela morte do jogador. Mathias Acuña fez grande parte de sua carreira no Uruguai, em clubes como Boston River, Fénix e Liverpool. Jogou na Europa pelo Larissa, da Grécia, entre 2020 e 2022, e também atuou pelo Lamia antes de voltar à América do Sul e se juntar ao Mushuc Runa, onde marcou oito gols em 15 jogos no campeonato.

Extendemos nuestra nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Mathías Acuña ️



Paz en su tumba.

4/01/2025 pic.twitter.com/pewQoKpAQe — Club Mushuc Runa S.C (@ClubMushucRuna1) January 4, 2025

