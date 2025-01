Hulk limita comentários do Instagram após se casar com a sobrinha da ex

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador Hulk Paraíba, 38, limitou os comentários de suas publicações no Instagram.

Ele vinha recebendo ataques desde sexta-feira (3), quando se casou com Camila Ângelo, sobrinha de sua ex. O volume das críticas foi tão grande que levou o produtor da cerimônia a abrir um boletim de ocorrência na polícia.

Na noite de sábado (4), ele postou uma foto com a esposa. Na legenda, escreveu: "Hoje sou um homem pleno e feliz. Realizado em todas as áreas da minha vida".

Os comentários foram limitados em todas as postagens do perfil. Além disso, os comentários criticando o casal foram ocultados.

A conta de Camila no Instagram é privada. Isso significa que apenas seus 416 seguidores podem ver suas postagens na rede social.

Após o casamento, Hulk falou no "agir de Deus".

