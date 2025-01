Salah e Carragher trocam 'farpas' em público: "Obcecado..."

Mohamed Salah e Jamie Carragher protagonizaram uma troca de farpas pública na noite desta terça-feira, após críticas feitas pelo ex-jogador sobre o comportamento do atacante egípcio.

A polêmica começou quando Carragher, em uma entrevista à Sky Sports, afirmou que tanto Salah quanto Trent Alexander-Arnold deveriam "aprender com Virgil van Dijk", destacando a postura discreta do zagueiro em relação ao seu contrato, que está próximo do fim.

Salah, de 32 anos, não gostou dos comentários e decidiu responder diretamente nas redes sociais. "Estou começando a achar que você está obcecado por mim", escreveu ele.

Em tom de brincadeira, Carragher respondeu: "Estou sempre obcecado por você, Mohamed Salah. Espero que essa obsessão continue na próxima temporada."

I’ve always been obsessed with you @MoSalah hopefully that obsession will continue next season ? https://t.co/5hVQVxhRxb