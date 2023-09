Joe Jonas responde a Sophie Turner e garante que não "raptou" as filhas

Joe Jonas emitiu uma resposta a um processo movido por Sophie Turner, sua ex-mulher, relacionado à custódia de suas filhas. A atriz acusou Joe de reter as crianças nos Estados Unidos, impedindo que retornem ao Reino Unido, onde ela reside.

Através de um comunicado divulgado por seu representante, Joe Jonas alega que o processo vai de encontro a um acordo amigável que supostamente haviam estabelecido em relação à custódia das crianças.

O comunicado detalha que, menos de 24 horas após uma conversa sobre a custódia, Sophie expressou o desejo de levar as crianças permanentemente para o Reino Unido. Posteriormente, ela entrou com um processo exigindo que Joe entregasse os passaportes das crianças para que elas pudessem ser levadas imediatamente para fora do país.

O representante de Joe Jonas enfatizou que Joe deseja compartilhar a guarda das crianças, permitindo que elas sejam educadas tanto por ele quanto por Sophie, sem problemas com a ideia de que cresçam tanto nos EUA quanto no Reino Unido.

Além disso, o comunicado refuta a alegação de que Sophie teria descoberto o processo de divórcio por meio das redes sociais, afirmando que houve múltiplas conversas sobre o assunto.

O representante também considerou a utilização do termo "rapto" como enganosa, no mínimo, e, na pior das hipóteses, um grave abuso do sistema legal.

