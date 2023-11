Ana Hickmann deixa de seguir marido nas redes sociais e apaga as fotos

A apresentadora Ana Hickmann e o empresário Alexandre Correa estão no centro de uma polêmica, após a apresentadora denunciar que foi vítima de violência doméstica no último sábado (11).

Segundo informações da colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, Ana registrou um boletim de ocorrência na polícia, no qual relata que a agressão aconteceu após uma discussão com o marido.

A revista Quem também informou que Ana deixou de seguir Alexandre nas redes sociais e apagou todas as fotos do casal.

Ana e Alexandre são casados há 25 anos e têm um filho de 10 anos.

