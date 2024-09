Sinais de que você teve pais controladores (e como lidar com eles depois de adulto) - A maioria de nós lida com um pai ou uma mãe "mandando" em algum momento. É bastante comum, e você pode até fazer isso com seus próprios filhos. Mas há uma diferença entre um pai que está do lado mais rigoroso e um que é totalmente controlador. Os pais controladores tentam ditar quase todos os aspectos da vida de seus filhos, mesmo quando são adultos. Esses comportamentos podem afetar fortemente o desenvolvimento de uma criança, incluindo como ela aborda relacionamentos, toma decisões e lida com problemas. Reconhecer os sinais de pais controladores é importante para aprender a lidar com eles na idade adulta. Clique na galeria e entenda melhor.

© <p>Shutterstock</p>