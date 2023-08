Sente um cheiro estranho e não é nada à sua volta? Pode ser uma doença

Nem é comida estragada, o lixo que ficou em casa, o 'presente' de um cão no meio da rua, mas mesmo assim sente um odor estranho? A verdade é que existem casos em que nenhum estímulo externo está relacionado com o que está cheirando. Poderá até ser um problema de saúde com o seu nariz. Saiba tudo.

Segundo os especialistas da Cawthra Dental, aqui citados pelo 'Health Digest', este cheiro intenso que sente poderá ser algo temporário e estar relacionado com um caso agudo de sinusite ou com alguma infecção.

Neste caso, poderá durar entre três e a oito semanas. É uma combinação entre congestão nasal, secreção e um hálito azedo que deixa este aroma desagradável no nariz.

Também a sinusite crônica pode ser outra explicação. Noutros casos, também o refluxo gastroesofágico poderá causar mau cheiro. Os pólipos nasais, pequenas dilatações que crescem nas fossas nasais, são outra das possíveis causas.

Algumas condições da saúde oral, como cáries, doenças nas gengivas e infecções também levam a esse odor. Noutros casos mais graves, também a doença renal crônica terá essa consequência.