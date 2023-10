Este fruto reduz a tensão arterial e o risco de diabetes

Normalmente as maçãs agradam as crianças e adultos. São muito versáteis e têm vantagens para a saúde. Aliás, recentemente, Michael Mosley, médico e autor de vários livros, aconselhou todos a comer uma maçã, com casca, todos os dias, um hábito que ajuda a controlar a tensão arterial.

Mais especificamente, o médico explicou que as maçãs têm este efeito porque contêm uma grande quantidade de compostos, chamados flavonoides, e, além disso, são capazes de reduzir a inflamação.

Menciona ainda que algumas investigações demonstraram que as maçãs conseguem diminuir os níveis de colesterol e o risco de diabetes. É o caso de uma revisão de estudos, feita em 2019, onde as maçãs foram associadas a risco menos significativo de problemas cardiovasculares e diabetes tipo 2. Algo que não se consegue aplicar aos sucos desta fruta.