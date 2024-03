O 'segredo' para fazer um purê de batata incrível

Gosta de servir puré de batata como acompanhamento? Quer aperfeiçoar (e melhorar) a sua receita? Pode sempre colocar em prática os conselhos de Mary Berry, uma escritora de culinária, chef, padeira e apresentadora de televisão inglesa, citada no Huffpost, agregador de blogs.

Por exemplo, a especialista recomenda que adicione uma pitada de mostarda integral ao seu purê para dar um "toque picante e quente". Para além disto, aconselha que "utilize batatas que desmancham ao cozinhar e não as do tipo mais sequinhas" Quer experimentar?

Ingredientes:

1.5 kg de batatas descascadas

50g de manteiga

100ml de leite

Sal e pimenta

2 colheres de sopa de mostarda integral

Modo de preparação:

1- Corte as batatas em cubos pequenos de tamanho uniforme e coloque-as numa panela com água fria e sal. Deixe ferver e até ficarem bem cozidas.

2- Escorra e volte a colocar os cubos de batata na panela. Junte a manteiga e o leite. Esmague as batatas e tempere com sal e pimenta. Junte a mostarda integral.

3- Sirva.

