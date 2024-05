Querem tudo para eles! Conheça os signos mais gananciosos do zodíaco

Quer queiram dinheiro, atenção, ou ambos, estes signos nunca estão satisfeitos com o que têm. Consulte esta lista do BestLife e fique a saber quem são os mais gananciosos do zodíaco.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Têm (quase) sempre personalidades encantadoras, mas a necessidade inflexível de atenção, assim como a sua incapacidade de compartilhar com os outros, coloca-os nesta lista.

Áries (21 de março a 20 de abril)

"Querem não só ser os primeiros, mas também os melhores", ou seja, consideram sempre o sucesso uma prioridade, em detrimento dos outros. Nunca partilham uma vitória.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

Gostam de acumular riqueza e bens materiais porque os veem como "fontes de segurança e prazer". Esta ganância fica "equilibrada por uma vontade de trabalhar arduamente para conseguir o que querem".