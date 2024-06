Truques para remover chicletes da roupa sem fazer estragos

Sentou-se em cima de um chiclete? Mantenha a calma porque existem muitas formas de resolver o problema sem estragar a roupa. Felizmente os especialistas da Better Homes and Gardens aconselharam dois truques muito simples. Experimente!

Por exemplo, recomenda que coloque alguns cubos de gelo em cima do chiclete durante cerca de 20 minutos. Isto endurece a pastilha e faz com que seja mais fácil removê-la com uma faca ou um cartão de crédito.

Também pode colocar a peça de roupa no congelador. Basta colocá-la no eletrodoméstico com a pastilha virada para cima durante cerca de uma hora. Quando a pastilha endurecer pode raspar.

Leia Também: 8 atitudes que podem evitar o desenvolvimento da artrose