A tosse não passa? Remédios caseiros que são uma maravilha para isso

A tosse não passa? Remedinhos caseiros que são uma maravilha! - A tosse seca é uma tosse que não traz nenhum muco ou catarro como a tosse úmida. Quem está com tosse seca, pode sentir uma sensação de arranhão ou cócegas na parte de trás da garganta devido a uma irritação dos nervos no trato respiratório. Isso pode durar semanas depois que você teve um resfriado ou uma gripe. Outras causas comuns incluem asma e exposição à fumaça do cigarro. A tosse seca pode ser muito desconfortável e pode ocorrer em crianças e adultos. Há uma série de tratamentos clínicos que você pode usar para aliviá-la, mas também há remédios caseiros que podem ser igualmente eficazes. Curioso? Clique para descobrir quais são!

© <p>Shutterstock</p>