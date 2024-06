Vai uma sopinha? Saiba como fazer sopas nutritivas e amigas da dieta

De tão queridas nesta época do ano, as sopas já viraram até memes da internet! Se você é do time que não pode ver os termômetros baixarem dos 20 graus que já abre a geladeira para ver que sopinha vai preparar, aproveite essas dicas de nutricionistas para dar um upgrade profissional nas suas receitas.

Adepta dos cremes e caldos nos dias frios, Amanda Figueiredo, nutricionista clínica pela USP, confirma que as sopas podem ser uma excelente refeição e ainda com teor calórico reduzido, a depender dos ingredientes escolhidos. "Quando feita com os ingredientes certos, a sopa pode ser uma refeição completa, deliciosa e, principalmente, adequada para a dieta, sem comprometer o emagrecimento ou a manutenção do peso", defende a especialista.

Por sua vez, Natalia Barros, nutricionista Mestre em Ciências pela UNIFESP e fundadora da NB Clinic, também apoia o time das sopas com argumentos técnicos: "Os legumes são fontes importantes de vitaminas e minerais, como vitamina C, vitamina A, potássio e folato, enquanto grãos integrais e leguminosas adicionam fibras à dieta, promovendo a saúde digestiva e a saciedade", ensina.

As especialistas no assunto revelam o caminho para a sopa perfeita, em sabor e em poder nutricional:

1. Base nutritiva

Comece com um bom caldo caseiro. Pode ser de legumes, frango ou carne. Prepare-o cozinhando ossos ou carcaças com legumes (cenoura, cebola, alho-poró, aipo) e ervas (louro, tomilho, salsinha) em água por algumas horas, para garantir um caldo rico em sabor e nutrientes.

"Evite os caldos industrializados, pois têm alto teor de sódio, que eleva a pressão), são cheios de conservantes, aditivos e gorduras trans e saturadas, além de não possuírem valor nutricional", enfatiza Amanda.

2. Variedade de legumes

Adicione uma variedade de legumes para garantir diferentes vitaminas e minerais. Cenoura, abóbora, batata-doce e abobrinha são ótimas opções. Pique-os em pedaços pequenos para que cozinhem mais rápido e liberem todos os seus nutrientes no caldo.

3. Grãos integrais e leguminosas

Incluir grãos como quinoa, cevada ou lentilhas pode tornar sua sopa ou caldo mais substancioso e aumentar o teor de fibras, ajudando na saciedade. Eles também adicionam uma textura interessante ao prato.

4. Proteínas magras

Adicione fontes de proteína como frango desfiado, carne magra, peixe ou tofu. Esses ingredientes ajudam na recuperação muscular e mantêm a sensação de saciedade por mais tempo. Lembre-se de cozinhar bem as proteínas para que se integrem ao caldo.

"Ao priorizar ingredientes ricos em nutrientes, como vegetais variados, carnes magras e fontes saudáveis de gordura e carboidratos, é possível promover não apenas a saúde geral, mas também a fertilidade e a saúde reprodutiva", reflete Natalia Barros.

5. Temperos e ervas frescas

Alho, cebola, gengibre, cúrcuma e outros temperos são ótimos para dar sabor e têm propriedades anti-inflamatórias. Ervas frescas como coentro, salsinha, manjericão e cebolinha não só adicionam sabor, mas também aumentam o valor nutricional.

6. Finalização e apresentação

Finalize com um toque especial, como sementes de abóbora tostadas ou um pouco de queijo ralado. Além de dar um toque crocante, esses ingredientes adicionam mais nutrientes e tornam a sopa ainda mais atraente.

Amanda Figueiredo deixa a base de receita para uma sopa nutritiva:

Ingredientes:

1 litro de caldo caseiro (legumes, frango ou carne)

2 cenouras picadas

1 batata-doce média picada

1 abobrinha picada

1 xícara de quinoa cozida

200g de peito de frango desfiado

2 dentes de alho picados

1 cebola média picada

1 pedaço de gengibre ralado

Sal e pimenta a gosto

Ervas frescas a gosto (salsinha, coentro, manjericão)

Azeite de oliva extra virgem para finalizar

Modo de preparo:

Em uma panela grande, aqueça um pouco de azeite e refogue a cebola, o alho e o gengibre até dourarem.

Adicione os legumes picados e refogue por alguns minutos.

Acrescente o caldo caseiro e deixe cozinhar até que os legumes estejam macios.

Adicione o frango desfiado e a quinoa cozida, misturando bem.

Tempere com sal, pimenta e as ervas frescas.

Finalize com um fio de azeite de oliva antes de servir.