Cetamina: O que é a droga que matou Djidja, ex-sinhazinha do Amazonas - A cetamina e o uso de outros psicodélicos para transtornos de saúde mental têm se tornado mais comum nos últimos anos. E existem alguns motivos para que isso provavelmente aconteça. O principal, porém, é que alguns casos de depressão e ansiedade são resistentes ao tratamento convencional, mas funcionam com esse tipo de medicamento, o que nos afasta da imagem típica das drogas festivas a que essas substâncias estavam associadas no passado. Mas será que existe pesquisa suficiente sobre os efeitos a longo prazo desse tipo de terapia? No entanto, o Brasil está em alerta após a morte da modelo Djidja Cardoso, de 32 anos. O corpo da ex-sinhazinha do Boi Garantido, uma das estrelas principais do Festival de Parintins, foi encontrado com sinais de overdose na casa em que vivia com a mãe, Cleusimar Cardoso, e o irmão, Ademar Cardoso, em Manaus, Amazonas. Segundo O Globo, mãe e filhos criaram a seita religiosa "Pai, Mãe, Vida" em que se cultuava o uso indiscriminado de cetamina, de acordo com informações do inquérito policial. Além desse caso chocante, o mais preocupante é o crescimento da distribuição da droga no Brasil. De acordo com a Polícia Federal, as apreensões de cetamina dispararam nos últimos três anos. Mas o que é mesmo a cetamina e como ela funciona? Clique na galeria a seguir.

© <p>Getty Images/Reprodução/Instagram/@djidjacardoso</p>