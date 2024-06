Já acordou com as mãos dormentes? Médica explica o motivo

Costuma acordar com as mãos dormentes? Quando acontece esporadicamente, o mais provável é que esteja "dormindo sobre as mãos e cortando a circulação", explica Karan Desai, um médico, citado na Prevention. Existem outros motivos como a "síndrome do túnel cárpico, que afeta os nervos do pulso, ou o seu primo, o síndrome do túnel cubital, que afeta o nervo ulnar no cotovelo", acrescenta.

É ainda possível que esteja relacionado com doença da coluna vertebral, em que as raízes nervosas são comprimidas na coluna vertebral, explica o médico. "Trata-se basicamente de artrite no pescoço que comprime os nervos que saem da coluna vertebral."

Quando o problema acontece com pouca frequência não precisa ficar muito preocupado. "Quando se torna frequente, é quando se torna preocupante", acrescenta. Para saber realmente do que se trata tem de consultar um médico para fazer testes, determinar a causa e aconselhar um tratamento.

