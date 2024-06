Todos os locais de trabalho têm indivíduos que se destacam, mas, infelizmente, nem sempre pelas melhores razões. Quer exemplos? Letao Wang, um astrólogo, citado na Bustle, mencionou três signos que são péssimos colegas de trabalho.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Conseguem "alegrar qualquer sala com conversas divertidas", mas, claro, ao mesmo tempo "prejudicam a produtividade com as suas intermináveis travessuras".

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

"Caracterizam-se pela sua energia e entusiasmo sem limites. É o que os torna completamente imprevisíveis como colegas de trabalho."

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

"É muito provável que cheguem atrasados ou faltem mais vezes do que os seus colegas, invocando tudo, desde enxaquecas a doenças misteriosas." Sente-se facilmente sobrecarregados pela vida.

