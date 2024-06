Anda com inchaço no corpo? Isso pode ser mais preocupante do que parece! - O edema surge quando há uma retenção anormal de fluido nos tecidos do corpo, resultando em inchaço. Existem diversos tipos de edema, como o pulmonar, macular e cerebral. Nesta galeria, vamos explorar o edema periférico, o mais comum deles. Este tipo de inchaço, que afeta principalmente os pés e as pernas, é uma experiência vivenciada por muitas pessoas em todo o mundo. Interessado em saber mais? Clique e descubra informações sobre as causas, sintomas e opções de tratamento do edema periférico.

© <p>Shutterstock</p>