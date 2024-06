Glaucoma? Exames que você precisa fazer em cada idade! - Quando se trata de saúde, é sempre importante ficar em dia com exames e vacinas. Eles são essenciais para pessoas de todas as idades, mas podem variar de acordo com a idade. Além disso, também é primordial que você fique de olho em seu corpo e vá ao médico sempre que notar alguma alteração, como um nódulo, uma nova mancha ou uma perda de peso repentina. Afinal, é melhor prevenir do que remediar. Se você está adiando as coisas, agora é um bom momento para colocar os exames recomendados e outras coisas de volta aos trilhos. Clique na galeria e descubra quais as verificações de saúde mais importantes para cada fase da vida e idade.

© Shutterstock