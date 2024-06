Será que seu parceiro é narcisista ou o problema está em você? - Ter um senso forte e positivo de si mesmo pode ser um sinal de uma pessoa saudável e equilibrada. No entanto, o que acontece quando esse senso de si mesmo se torna grosseiramente inflado e exagerado? Muitas vezes, uma autopercepção grandiosa aliada à falta de empatia e comportamento crítico e manipulador é um indício de transtorno de personalidade narcisista. Na galeria a seguir, saiba mais sobre o transtorno, os sinais de que você pode estar em um relacionamento com um narcisista e as consequências dessa parceria.

© Shutterstock