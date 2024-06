As praias mais perigosas (e até fatais) do mundo: 3 são no Brasil! - Para muitos de nós, passar um tempo na praia é sinônimo de lazer e relaxamento. Mas, infelizmente, nem todas as praias devem ser incluídas no seu próximo destino de férias. Na verdade, alguns paraísos devem ser evitados! As ameaças vão de animais mortais até sequestros! Nesta galeria, trazemos-lhe uma lista de algumas das praias mais perigosas do mundo e explicamos porque elas são tão inseguras. E o mais surpreendente: Três delas são no Brasil!

© Shutterstock