Afinal, quanto tempo deve durar um banho? Dermatologista esclarece

Quanto tempo você passa no chuveiro todas as manhãs ou à noite? Será que está dentro do tempo ideal ou ultrapassando o limite que pode prejudicar a sua pele? Uma dermatologista revela qual é o tempo recomendado para um banho adequado.

Em entrevista ao jornal Metro, Emma Amoafo-Mensah explica que o tempo ideal não deve ultrapassar os 10 minutos. "Muitas pessoas passam muito tempo no chuveiro. O ideal é tomar banhos com menos de dez minutos", começa ela.

Ela também menciona algumas consequências de banhos prolongados. "Tomar banhos longos com água muito quente e usar esfoliantes abrasivos ou produtos de limpeza pode ressecar a pele."

Além disso, ela destaca que banhos demorados e com água quente podem remover os óleos naturais da pele, causando ressecamento. Por outro lado, enfatiza a importância da hidratação.

"Quando a pele não está adequadamente hidratada, ela pode ficar irritada e começar a coçar. Por isso, é importante usar produtos que ajudem a manter a umidade da pele."





