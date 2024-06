Treinadora explica como viajar de carro com o seu cão sem estresse

Seja para uma simples viagem de carro até em casa, um passeio no jardim, uma visita ao parque ou até mesmo à praia, viajar com seu cão dentro do veículo pode ser bem desafiador. Muitos animais ficam inquietos, ansiosos e muito desconfortáveis nessa situação.

Juliana DeWillems, treinadora de animais da JW Dog Training & Behavior, compartilhou em sua conta no Instagram alguns passos simples que podem fazer toda a diferença.

1. Familiarize seu cão com os preparativos da viagem

"É importante acostumá-lo à transportadora. Faça isso com carinho, tenha paciência e mostre que o local é seguro e confortável."

2. Leve alguns dos brinquedos favoritos

"Esse simples detalhe pode ajudar seu animal a se sentir mais confortável durante a viagem."

3. Use produtos calmantes

"Podem ajudar a reduzir o estresse. Existem várias opções, como sprays e difusores."

RecentLeia Também: As raças de cães que vivem mais tempo: Cachorro mais velho tinha 31 anos!