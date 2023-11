As raças de cães que vivem mais tempo: Cachorro mais velho tinha 31 anos! - Escolher um cachorro para ser membro da sua família pode ser uma decisão difícil já que é preciso considerar aspectos como sociabilidade, treinabilidade e adaptação com as crianças. Mas outro traço importante na hora de acolher um cão é a sua saúde. Algumas raças, por exemplo, são mais propensas a certas doenças e, consequentemente, podem exigir mais cuidados e idas ao veterinário. Pensando nisso, o site CertaPet listou as raças que podem ter vida mais longa, se esses 'cãopanheiros' forem bem cuidados, claro. Inclusive, o cachorro mais velho do mundo, que morreu aos 31 anos em outubro de 2023, está nesta galeria. De qual raça deve ser? Clique a seguir para descobrir!

