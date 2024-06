Mudar de país? Vantagens e perrengues de viver no exterior - Morar fora do país é uma decisão muitas vezes cercada de romantismo. Pode ser uma tarefa muito difícil se estabelecer num novo lugar, encontrar amigos, aprender uma nova língua, começar um novo trabalho, assim como todo o resto. Por outro lado, pode ser uma das coisas mais gratificantes que uma pessoa pode fazer, sem dúvida. As pessoas descobrem novas amizades, conhecem o amor de suas vidas, encontram algo que sentem paixão em fazer e muito mais. Mas a questão que não quer calar é: será melhor ficar ou ir embora? Essa é uma pergunta que obviamente é impossível de ser respondida porque é pessoal e cada pessoa deve pensar no que é mais importante para si. Um indivíduo pode ter tudo o que precisa onde nasceu e mesmo assim querer partir. Outros podem não ter tido tanta sorte e optam por preferir ficar ao lado da família. No entanto, há certamente alguns prós e contras de viver fora do país que podem te ajudar a tomar a decisão. Para descobri-los, clique nesta galeria.

© Shutterstock