As piores manchas nas roupas - e como remover cada uma delas - Livrar-se de uma mancha teimosa pode ser notoriamente difícil, especialmente se você não tiver os materiais de limpeza adequados à mão. E quanto mais tempo você deixar algo como sangue, molho de tomate ou chocolate em sua roupa, maior será o pesadelo na hora de removê-lo. Felizmente, há uma série de atalhos disponíveis usando produtos comuns do dia a dia que podem acabar até mesmo com as marcas e manchas mais feias e resistentes. Mas o que são esses itens de limpeza inteligentes e como eles devem ser usados? Clique nesta lista das piores manchas e descubra as melhores formas de tratá-las.

© <p>Shutterstock</p>