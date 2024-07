O truque infalível para deixar panelas e frigideiras livres de gordura

Depois de cozinhar, enfrentamos a tarefa inevitável de limpar a cozinha. Geralmente, deixamos as panelas e frigideiras mais sujas por último, especialmente aquelas com gordura seca, que são mais difíceis de remover. No entanto, há um truque simples que pode facilitar essa parte do processo.

De acordo com o site HouseDigest, tudo o que você precisa é de café moído. Esse é um excelente método para eliminar a gordura desses utensílios. Basta polvilhar uma ou duas colheres de sopa de café moído sobre a superfície da frigideira ou panela.

Em seguida, esfregue a base com uma esponja. Eles recomendam que o café funcione mesmo se estiver ligeiramente úmido, mas é ideal usá-lo completamente seco para melhores resultados.

Deixe agir por alguns minutos. O café ajudará a soltar a gordura grudada no fundo. Por fim, basta limpar os utensílios como de costume para um resultado limpo e brilhante.





Leia Também: Saiba como limpar corretamente a tábua de corte e evite bactérias