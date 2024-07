Médica enumera alimentos ricos em zinco que devia incluir na alimentação

Muitos não sabem, mas o zinco, um mineral, desempenha um papel essencial em várias funções básicas do corpo, incluindo o crescimento celular e o fortalecimento do sistema imunológico. Felizmente, é fácil encontrar zinco em muitos alimentos. Quer alguns exemplos? A médica Lauren DeDecker, citada no BestLife, enumerou alguns.

Por exemplo, "as ostras contêm a maior quantidade de zinco por porção, com cerca de 32 miligramas (mg) por cada 85 gramas (g)". Outros tipos de frutos do mar também são ricos em zinco, como caranguejo e lagosta.

Claro, existem fontes de zinco mais acessíveis. É o caso da "carne de vaca, sementes de abóbora, cereais fortificados, aves, aveia, queijo cheddar, lentilhas e feijão, tofu, sementes de cânhamo e gérmen de trigo".

Além disso, "fígado, frango, grão-de-bico, sementes de girassol, caju, nozes e vieiras" são outros exemplos de alimentos ricos em zinco.

