Ser pouco saudável aos 20 pode resultar em problemas cognitivos aos 40

Um novo estudo realizado na Universidade de São Francisco, nos Estados Unidos, revelou que jovens adultos com níveis elevados de inflamação, associados a fatores como obesidade, inatividade física, doenças crônicas, estresse e tabagismo, apresentam maior risco de sofrer redução na função cognitiva na meia-idade.

Publicado na Neurology, a pesquisa analisou dados de 2.364 indivíduos com idades entre 18 e 30 anos, submetidos a testes ao longo de 18 anos. Os resultados indicaram que apenas 10% das pessoas com baixa inflamação tiveram desempenho deficiente em testes de velocidade de processamento e memória, em comparação com 21% e 19%, respectivamente, daqueles com níveis moderados ou elevados de inflamação.

Mesmo após ajustes para idade, atividade física e colesterol total, as disparidades nos resultados persistiram. Além disso, os pesquisadores observaram diferenças significativas no funcionamento executivo, que abrange memória de trabalho, solução de problemas e controle de impulsos.





Leia Também: Início de ansiedade aos 50 anos dobra o risco para desenvolver Parkinson, diz estudo