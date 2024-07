Médico revela o que deve fazer para manter o intestino saudável

Manter um microbioma intestinal saudável traz diversos benefícios para a saúde. Max Nieuwdorp, endocrinologista e pesquisador citado pela Business Insider, explica que "o microbioma pode realmente interagir com o corpo, produzindo substâncias específicas da dieta que podem ser benéficas ou prejudiciais para nós".

Considerando o impacto da saúde intestinal no resto do organismo, o especialista enfatiza a importância de cuidar dos hábitos alimentares. Por exemplo, recomenda evitar ao máximo o consumo de carnes vermelhas, que podem alterar a composição do microbioma intestinal, gerando metabolitos "nocivos" durante a digestão.

Além disso, desaconselha o consumo de alimentos ultraprocessados, como cereais matinais açucarados, carnes processadas, refrigerantes e refeições congeladas prontas para consumo. Esses alimentos são ricos em gorduras saturadas, açúcar adicionado, sal e aditivos alimentares que impactam negativamente o intestino.

Por último, Nieuwdorp destaca a importância de evitar o uso desnecessário de antibióticos, pois eles podem causar disbiose intestinal, reduzindo a diversidade microbiana e aumentando a vulnerabilidade a infecções. Isso também pode interferir no funcionamento normal do microbioma intestinal.